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23:28, 29 апреля 2025Бывший СССР

Орбакайте запретили въезд в Латвию

LSM: Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российской певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Об этом сообщает портал LSM.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности (СБГ) страны.

В ведомстве пояснили, что выступления лиц, «поддерживающих российскую агрессию», противоречат интересам национальной безопасности, поскольку могут «способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе».

При этом, как отмечает портал, этим летом у певицы запланирован концерт в республике, на который по-прежнему можно приобрести билеты.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал от Орбакайте высказать свою позицию насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, от этого зависит, разрешат ли ей провести на территории страны концерт, который должен состояться 31 мая.

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