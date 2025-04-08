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14:26, 8 апреля 2025Культура

В Литве потребовали от Орбакайте высказать позицию насчет СВО

Премьер-министр Литвы Палуцкас: Орбакайте должна выразить позицию насчет СВО
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что российской певице Кристине Орбакайте нужно высказать свою позицию насчет специальной военной операции (СВО), чтобы ей разрешили провести концерт на территории страны. Его слова передает местное издание LRT.

«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — заявил Палуцкас. Таким образом политик отреагировал на возмущения местных жителей из-за того, что российская артистка планирует выступить с концертом в Литве. Выступление Орбакайте на площадке Pramogu arena запланировано на 31 мая.

Ранее Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России, последовав примеру своей матери — певицы Аллы Пугачевой. Среди причин такого решения назывались «политическая ситуация, отмены концертов и не очень теплый прием на родине».

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