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17:42, 17 ноября 2024Культура

Известная певица отказалась возвращаться в Россию

Mash: Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная певица Кристина Орбакайте не будет возвращаться в Россию этой зимой. Как сообщает Mash, она отказалась от новогодних корпоративов в пределах страны, последовав примеру своей матери — Аллы Пугачевой.

Среди причин принятого Орбакайте решения называются «политическая ситуация, отмены концертов и не очень теплый прием на родине». При этом с певицей связывались потенциальные заказчики, но она впервые за долгое время ответила отказом, так как «не в деньгах счастье и она пока не готова».

По данным Mash, россиянка как минимум до конца января намерена оставаться в Калифорнии. О планах по проведению концертов там журналисты ничего не уточнили, однако напомнили, что в США Орбакайте традиционно «собирала пустые залы». В 2023 году за одно выступление на корпоративе она требовала 4,5 миллиона рублей.

В октябре 2024 года певица выступила со своими коллегами Авраамом Руссо и Филиппом Киркоровым на корпоративе в Дубае. По данным источников, мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Отмечается, что имена артистов держались в секрете.

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