Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо в Дубае

Shot: Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае

Певица Кристина Орбакайте выступила со своими коллегами Авраамом Руссо и Филиппом Киркоровым на корпоративе в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Отмечается, что имена артистов держались в секрете. Среди условий был запрет на съемку выступления артистки, также запрещено было снимать ее рядом с коллегами из России, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте нарушила договоренности и отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо.