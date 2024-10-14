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09:43, 14 октября 2024Культура

Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо в Дубае

Shot: Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте выступила со своими коллегами Авраамом Руссо и Филиппом Киркоровым на корпоративе в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Отмечается, что имена артистов держались в секрете. Среди условий был запрет на съемку выступления артистки, также запрещено было снимать ее рядом с коллегами из России, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте нарушила договоренности и отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо.

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      Варвара Кошечкина
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