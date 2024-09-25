Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:35, 25 сентября 2024Культура

Кристина Орбакайте отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо

Shot: Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо в Дубае

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте нарушила договоренности и отказалась петь на одной сцене со своим коллегой Авраамом Руссо. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, артисты должны были исполнить совместные хиты на частном концерте в Дубае, ОАЭ. В ходе мероприятия выяснилось, что концертный директор певицы не согласовал с ней просьбу заказчиков, в результате Орбакайте спела композиции самостоятельно.

При этом канал уточняет, что размер гонорара исполнительницы составил 50 тысяч евро, несмотря на недовольство организаторов. Руссо заплатили 20 тысяч евро.

Артист поделился, что не общался с Орбакайте два года. «У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках», — сказал он.

Ранее депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев заявил, что певиц Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте стоило выгнать из страны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      Медведев заявил о подыгрывании Зеленского одному из кандидатов на пост главы США

      Путин провел встречу с председателем парламента Турции

      Лавров встретился с главой МИД Китая

      Россия обвинила Европарламент в подстрекательстве к новой мировой войне

      Кристина Орбакайте отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо

      Стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

      Потери России от прекращения транзита газа через Украину оценили

      Россиян призвали спорить с застройщиками

      Россияне поехали отдыхать в Европу и лишились всех вещей на два миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше