Кристина Орбакайте отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо

Shot: Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо в Дубае

Певица Кристина Орбакайте нарушила договоренности и отказалась петь на одной сцене со своим коллегой Авраамом Руссо. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, артисты должны были исполнить совместные хиты на частном концерте в Дубае, ОАЭ. В ходе мероприятия выяснилось, что концертный директор певицы не согласовал с ней просьбу заказчиков, в результате Орбакайте спела композиции самостоятельно.

При этом канал уточняет, что размер гонорара исполнительницы составил 50 тысяч евро, несмотря на недовольство организаторов. Руссо заплатили 20 тысяч евро.

Артист поделился, что не общался с Орбакайте два года. «У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках», — сказал он.

Ранее депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев заявил, что певиц Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте стоило выгнать из страны.