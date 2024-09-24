Депутат прокомментировал продажу недвижимости Орбакайте и Пугачевой

Депутат Журавлев заявил, что Орбакайте и Пугачеву надо было выгнать из страны

Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев заявил, что певиц Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте стоило выгнать из страны. Об этом он заявил в интервью Life.ru.

По его мнению, нельзя было разрешать уехавшим певицам осуществлять сделки по продаже своей недвижимости.

«Всю семью надо было выгнать из страны с голым задом, не давать им возможность распродавать недвижимость на миллиарды рублей, которую заработали, в том числе и на концертах, оплаченных из российского бюджета», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, начала распродавать свою недвижимость в России.