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19:28, 24 сентября 2024Культура

Депутат прокомментировал продажу недвижимости Орбакайте и Пугачевой

Депутат Журавлев заявил, что Орбакайте и Пугачеву надо было выгнать из страны
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев заявил, что певиц Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте стоило выгнать из страны. Об этом он заявил в интервью Life.ru.

По его мнению, нельзя было разрешать уехавшим певицам осуществлять сделки по продаже своей недвижимости.

«Всю семью надо было выгнать из страны с голым задом, не давать им возможность распродавать недвижимость на миллиарды рублей, которую заработали, в том числе и на концертах, оплаченных из российского бюджета», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, начала распродавать свою недвижимость в России.

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      Андрей Шеньшаков
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