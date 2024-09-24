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09:36, 24 сентября 2024Экономика

Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

Shot: певица Кристина Орбакайте выставила на продажу квартиры в центре Москвы

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости на родине. Стоимость российских активов звезды выяснил Telegram-канал Shot.

По сведениям журналистов, Орбакайте выставила на продажу две свои квартиры в центре Москвы. Объекты экспонируются на восьмом этаже элитного жилого комплекса «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. За апартаменты площадью 260 и 226 квадратных метров с панорамным видом на столицу просят по 200 миллионов рублей. В здании 2008 года постройки есть фитнес-центр и салон красоты. Также в доме располагаются техцентр, автомойка и шиномонтаж.

Ранее стало известно, что на подмосковную дачу Аллы Пугачевой нашелся долгожданный покупатель. Речь идет о трехэтажном особняке площадью 760 квадратных метров, расположенном в 45 километрах от МКАД в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. С участка площадью 80 соток можно выйти к воде. Дом с шестью спальнями, бильярдом, домашним кинотеатром, хаммамом и бассейном был построена в 1999 году, а в 2020-м провели его капитальный ремонт.

Изначально особняк Пугачевой был выставлен на продажу за три миллиона долларов, однако затем цену сбавили до 125 миллионов рублей. Однако информацию о скорой продаже объекта эксперты подвергли сомнениям, посчитав, что новость может быть маркетинговым ходом риелторов.

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      Виктория Клабукова
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