В продаже подмосковной дачи Пугачевой усомнились

«КП»: новость о продаже подмосковной дачи Пугачевой может быть вбросом

Новость о скорой продаже подмосковной дачи певицы Аллы Пугачевой может быть маркетинговым ходом риелторов. Такой вариант допустили эксперты «Комсомольской правды».

По словам источника издания в сфере регистрации жилищных сделок, подобные истории с «почти покупкой», как правило, затягиваются на годы. В таких случаях новость о нашедшемся вдруг покупателе может оказаться вбросом с целью распалить интерес клиентов и повысить стоимость. «Своего рода игра на понижение. Вот-вот купим. Вот-вот продадим. Насколько это реально, можно будет оценить, как только состоится внесение залога», — заявил собеседник газеты.

Вдобавок сделка может застопориться из-за различных процедурных нюансов, к примеру, длительности экспертизы. Продажа в том числе может осложниться из-за прочих объектов собственника. Также на финальное решение покупателя может повлиять репутация владельца недвижимости, полагает источник. Бывает, что сделка срывается даже после внесения средств на аккредитив, добавил он.

Ранее стало известно, что на дачу Пугачевой в Солнечногорске нашелся покупатель. Речь идет о трехэтажном особняке площадью 760 квадратных метров, расположенном в 45 километрах от МКАД в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. С участка площадью 80 соток можно выйти к воде. Недвижимость с шестью спальнями, бильярдом, домашним кинотеатром, хаммамом и бассейном была построена в 1999 году, а в 2020-м провели ее капитальный ремонт.