На подмосковную дачу Пугачевой нашелся покупатель

Mash: на дачу Пугачевой в подмосковном Солнечногорске нашелся покупатель

На дачу певицы Аллы Пугачевой в подмосковном городе Солнечногорск нашелся покупатель. Как выяснил Telegram-канал Mash, стоимость недвижимости составит 125 миллионов рублей.

Журналисты допустили, что примадонна может приехать в Россию для подписания документов. Задаток потенциальный покупатель еще не внес, сделка может состояться уже на следующей неделе, разузнал Mash.

Возможный владелец дачи уже побывал на объекте и остался доволен. Тогда же ему предлагали скидку. Финальная сумма может поменяться, поскольку торги еще ведутся. Новому хозяину достанется дом на 760 квадратов в классическом дворцовом стиле, четыре этажа (один подземный), участок 80 соток с береговой линией, кинотеатр, бассейн и хаммам, камины, бар и лифт, утверждает издание.

До этого сообщалось, что дачу Пугачевой в Подмосковье стали сдавать в аренду за два миллиона рублей в месяц.

С 2014 года владельцем дачи являлся внук певицы Никита Пресняков, уехавший из России.