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10:11, 8 августа 2024Экономика

Подмосковную дачу Пугачевой стали сдавать в аренду за миллионы рублей

Shot: подмосковную дачу Пугачевой стали сдавать в аренду за два миллиона рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дачу певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье стали сдавать в аренду за два миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о трехэтажном особняке площадью 760 квадратных метров, расположенном в 45 километрах от МКАД в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. С участка площадью 80 соток можно выйти к воде. Недвижимость с шестью спальнями, бильярдом, домашним кинотеатром, хаммамом и бассейном была построена в 1999 году, а в 2020-м провели ее капитальный ремонт.

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С 2014 года владельцем дачи является внук Пугачевой Никита Пресняков, уехавший из России. За аренду жилья он просит два миллиона рублей в случае съема на срок менее 11 месяцев или 1,8 миллиона рублей, если тот будет дольше. Помимо этого, временным жильцам доступны услуги управляющей — за 90 тысяч рублей в месяц она будет готовить, стирать и убирать дом.

В начале лета стоимость долгосрочной аренды роскошной дачи составляла 200 тысяч рублей в месяц. Купить объект в данный момент предлагается за 150 миллионов рублей, что значительно ниже прошлогодней суммы в 225 миллионов рублей.

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      Полина Кислицына
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