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14:06, 14 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о запрете командования ВСУ выводить личный состав с границы ДНР

Кимаковский: Командование ВСУ запретило выводить личный состав с границы ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило выводить личный состав с границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Командование вооруженных формирований Украины (...) запретило выводить уцелевшую часть своей группировки из района ДНР и Днепропетровской области», — рассказал чиновник.

По его словам, запрет распространяется, несмотря на значительные потери и безвыходную для ВСУ ситуацию. Помимо этого, как добавил Кимаковский, на участке фронта остались только тыловые подразделения украинской армии, а их логистика была заблокирована.

Ранее стало известно об уничтожении важного пути отхода ВСУ в Днепропетровскую область. По словам Кимаковского, удар был нанесен с помощью фугасной авиабомбы.

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