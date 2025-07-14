Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 14 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали причину затягивания Украиной продолжения переговорного процесса

Сенатор Джабаров о затягивании Киевом переговоров: Украина рассчитывает на чудо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина рассчитывает на чудо, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Причину затягивания Киевом переговорного процесса сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Киев рассчитывает, что получит какое-то сверхоружие от американцев. Они рассчитывают на заявление [президента США Дональда] Трампа. И на то, что поставки оружия сломают линию фронта и Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в контрнаступление. Но я думаю, что это все-таки иллюзия, которой сейчас поддаются не только власти в Киеве, но и, к сожалению, многие западные», — рассказал Джабаров.

Ничего кардинально измениться не сможет. Ситуация может только ухудшиться для Украины. Тогда наши условия по переговорам станут еще более жесткими

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины не спешат проводить третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на территории республики. По его словам, российская сторона готова к продолжению переговорного процесса и ждет назначения сроков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о поставках вооружения США на Украину

    Стала известна причина бегства вице-премьера Украины

    Мировые цены на нефть достигли максимума с 23 июня

    Осел-камикадзе атаковал колумбийских военных

    Лукашенко связал рост цен на еду с «шалостями» правительства

    Москалькова рассказала о проблемах ставших инвалидами бойцов СВО

    Борис Акунин стал фигурантом уголовного дела после общения по телефону

    Под Харьковом появились бьющие артиллерию ВСУ русские крупнокалиберные «девушки»

    Стало известно о запрете командования ВСУ выводить личный состав с границы ДНР

    Пассажирский самолет получил глубокую вмятину из-за града и экстренно развернулся в небе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости