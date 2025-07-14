В России назвали причину затягивания Украиной продолжения переговорного процесса

Украина рассчитывает на чудо, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Причину затягивания Киевом переговорного процесса сенатор назвал в беседе с «Лентой.ру».
«Киев рассчитывает, что получит какое-то сверхоружие от американцев. Они рассчитывают на заявление [президента США Дональда] Трампа. И на то, что поставки оружия сломают линию фронта и Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в контрнаступление. Но я думаю, что это все-таки иллюзия, которой сейчас поддаются не только власти в Киеве, но и, к сожалению, многие западные», — рассказал Джабаров.
Ничего кардинально измениться не сможет. Ситуация может только ухудшиться для Украины. Тогда наши условия по переговорам станут еще более жесткими
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины не спешат проводить третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на территории республики. По его словам, российская сторона готова к продолжению переговорного процесса и ждет назначения сроков.