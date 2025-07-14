В Кремле заявили о неготовности Киева продолжать переговоры

Песков: Киев не спешит продолжать переговоры

Власти Украины не спешат проводить третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь, Россия готова к проведению третьего раунда переговоров.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал причину задержки российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, Турция ожидает от Украины ответа по готовности проведения третьего раунда.

Помимо этого, замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле практически исчерпал себя. По его словам, российская сторона якобы приехала «диктовать ультиматум», отказавшись от прекращения огня, условия которого предложил Киев.