Найдены останки «брата» лох-несского чудовища

Американский охотник Дэвид Брадт (David Bradt) случайно нашел останки «родственника» лох-несского чудовища с необычайно короткой шеей — эласмозавра, который жил около 70 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье журнала Journal of Vertebrate Paleontology.

Один из авторов статьи Патрик Дракенмиллер (Patrick Druckenmiller) из университета Аляски в Фейрбанксе рассказал, что у представителей данного вида рептилий имелось до 76 позвонков. У найденного скелета насчитали порядка 40 позвонков, и это поразило специалистов.

Дракенмиллер отметил, что останки морского ящера были найдены еще в ноябре 2010 года в северной части штата Монтана, когда Брадт охотился на крупную дичь. Изначально охотник предполагал, что нашел скелет трицератопса, так как их часто обнаруживают на северо-западе США.

На извлечение останков у ученых ушло три дня, и только после этого удалось понять, что это новый вид эласмозавров. В отличие от других эласмозавров длина его шеи — всего чуть больше двух метров. Рептилию назвали в честь охотника и племени местных индейцев — Nakonanectes bradti.