Найден самый большой в мире след живого существа

Палеонтологи из Квинслендского университета в австралийском городе Брисбен сообщили об обнаружении самого большого из известных следов динозавра. Отпечаток подошвы древнего существа достигает 1,75 метра в длину. Об этом сообщает издание Inquisitr.

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По словам ученых, след, который был найден в 40 километрах к северу от города Брума, оставил ящер, относящийся к зауроподам (Sauropoda). Эта группа включает в себя виды четвероногих динозавров, чьими характерными признаками являются длинные шеи и гигантские размеры. К ним, например, относятся диплодоки, апатозавры и брахиозавры.

Палеонтологи также нашли 20 других следов, принадлежавших другим ящерам, в том числе как минимум пяти видам хищников, шести видам панцирных динозавров и стегозавру (Stegosaurus). Возраст находок оценивается в 90-115 миллионов лет. Они стали первым свидетельством обитания стегозавров в Австралии.