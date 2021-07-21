В Кировской области нашли скелет морского ящера юрского периода

В селе Синегорье Нагорского района Кировской области нашли скелет морского ящера юрского периода. Об этом сообщает MK.RU.

Находку обнаружили в ходе экспедиции Вятского палеомузея. Предполагается, что найденные ребра и отдельные части ласт принадлежат представителю группы плезиозавров.

Его окаменелые кости привезли в музей, а научные сотрудники учреждения связались с коллегами из других музеев, которые специализируются на представителях фауны этой группы животных. Те заявили, что это уникальная находка не только для палеонтологии региона, так как эксперты редко находят останки плезиозавров.

В июне в Самарской области ученые нашли останки динозавра юрского периода. Участники Всероссийской научной конференции палеонтологов, среди которых оказались специалисты из Москвы и Ульяновска, а также члены Самарского палеонтологического общества, провели мини-экспедицию по правому берегу Волги и обнаружили крупный фрагмент ихтиозавра, возраст которого составляет около 130 миллионов лет.