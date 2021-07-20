В Оренбургской области нашли древние предметы из метеоритного железа

В Оренбургской области при обследовании Болдыревского могильника археологи нашли древние евразийские артефакты из метеоритного железа. Об этом сообщает интернет-портал «Мир24» со ссылкой на Институт археологии РАН.

Во время раскопок специалисты обнаружили различные погребальные принадлежности — копье, кузнечный молот, шило и диск диаметром около 10 сантиметров. Отмечается, что артефакты сделаны из железа двух разных метеоритов и не имеют аналогов в других подобных захоронениях.

По данным ученых, предметы были изготовлены в 2873–2471 годах до нашей эры и принадлежали вождю племени, их обнаружили в гробнице.

Исследование тела вождя показало, что он скончался в возрасте 35-40 лет и был мумифицирован перед погребением. На протяжении жизни он питался в основном грубой пищей, ел много мяса и рыбы — об этом свидетельствует состояние его зубов.

Ранее в июле в Омской области археологи нашли кухонную утварь XVIII века. Специалисты сделали открытие во время реконструкции крупнейшего досугового центра «Север», расположенного в Таре. Раскопки проводятся в рамках национального проекта «Культура».