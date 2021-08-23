Раскрыты подробности программы этнического фестиваля «Крутушка» в Татарстане

Седьмой Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет в Татарстане 28-29 августа 2021 года на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Подробности проекта раскрыла программный директор фестиваля Дина Башкирова порталу «Татар Информ». По ее словам, на сцене будет звучать скандинавская и бурятская музыка в исполнении групп Ingervala и «Минус Трели» из Санкт-Петербурга.

Среди других артистов группа Chorus из Цимлянское, которая исполнит шведские песни на народном инструменте нюккельхарпа.

Посетители смогут вживую увидеть наследие разных народов России и мира, а также принять участие в тематических мастер-классах. Например, певец и композитор Радик Тюлюш научит азам горлового пения по древним техникам.

Ранее, 23 августа, в Башкирии провели флешмоб «День тысячи музыкантов». Масштабное мероприятие состоялось в историческом центре города вопреки экстремальной жаре. Артисты исполнили хиты таких групп, как The Beatles, The White Stripes, Nirvana, Metallica и Bon Jovi.