В Башкирии провели музыкальный флешмоб «День тысячи музыкантов»

Масштабный флешмоб «День тысячи музыкантов» провели в столице Башкирии 21 августа. Вопреки экстремальной жаре, музыкальное шоу продолжалось целый день. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Шоу состоялось на специально оборудованной площадке в историческом центре Уфы — на Гостином дворе. Хэдлайнерами стали Сергей Галанин и группа «СерьГа».

Уточняется, что в рамках мероприятия музыканты собрались уже в четвертый раз. Вместе они исполнили хиты таких групп, как The Beatles, The White Stripes, Nirvana, Metallica и Bon Jovi.

Ранее сообщалось, что трехдневный международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party, который проходил в Крыму с 20 по 22 августа, завершился выступлением российской группы «Чиж & Co». Уточнялось, что в последний день фестиваля организаторы торжественно анонсировали проведение следующего, 20-го по счету Кoktebel Jazz Party. По словам основателя культурного мероприятия, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, оно состоится во второй половине августа 2022 года.