В Крыму завершился трехдневный международный фестиваль джаза

Трехдневный международный фестиваль Koktebel Jazz Party, собравший музыкальные коллективы и зрителей в крымском туристическом поселке Коктебель, завершился в воскресенье, 22 августа, выступлением российской группы «Чиж & Co». Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Гости фестиваля услышали самые известные хиты коллектива, такие как Hoochie Coochie Man, «Вечная молодость» и «О любви». Кроме того, на побережье Коктебеля выступили участники проекта Jazz Ladies & Gentlemen, пианист и композитор Мэтью Ли, а также проект джазмена Сергея Головни Electro Machine.

Также в последний день фестиваля торжественно анонсировали проведение следующего, 20-го по счету Кoktebel Jazz Party. По словам основателя культурного мероприятия, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, оно состоится во второй половине августа 2022 года. «Мы пока не решили, какие это числа – там два последних уикенда. Будем рулить, следите за нашим сайтом», — заявил он, поблагодарив главу Крыма Сергея Аксенова за разрешение провести фестиваль в этом году.

Ранее описывалось подведение итогов первого дня международного фестиваля джаза. Уточнялось, что в этом году вход зрителей организован с соблюдением строгих мер безопасности — у них проверяли документы о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.

Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева в 2003 году. В разные годы культурное мероприятие проходило с участием коллективов из разных регионов России, а также джаз-бэндов США, Германии и Кубы. В 2017 году фестиваль посетил президент России Владимир Путин. «Музыка – это такой язык, это и есть эсперанто, международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей», — сказал тогда он.