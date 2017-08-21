Путин посетил фестиваль джаза в Крыму

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 20 августа, посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Со сцены фестиваля президент поприветствовал гостей Koktebel Jazz Party и поблагодарил организаторов мероприятия. «Музыка – это такой язык, это и есть эсперанто, международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей», — сказал Путин.

Фестиваль проходил в Коктебеле с 18 по 20 августа. В мероприятии принимали участие музыканты из России, Франции, Германии, США, Швейцарии и Южной Кореи.