Путин рассказал о предпочтениях в одежде

Президент России Владимир Путин рассказал, что «не заморачивается» выбором одежды, но старается выглядеть элегантно. Так глава государства ответил на вопрос одной из участниц Всероссийского образовательного форума «Таврида» о том, как меняется его стиль в одежде.

«Стиль у меня самый простой — деловой. Я же кроме кабинета нигде практически не бываю, ну вот в Тавриду приезжаю. Стиль, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности. В быту я стараюсь [одеваться], чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы было элегантно, красиво», — отметил он.

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По словам президента, он надевает «то, что есть в шкафу», хотя признает, что выбор одежды очень важен. При этом Путин уточнил, что раньше не воспринимал стиль серьезно. «А сейчас я считаю, что это действительно художественное творчество, очень важное для человека, потому что оно создает среду, в которой мы живем, а она очень важна», — добавил российский лидер.

Молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 3 июля до 31 августа. Его организаторами выступают Росмолодежь, подведомственный ему «Роспатриотцентр» и Московский государственный институт культуры. По данным организаторов, за время работы форума в его работе поучаствуют более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие разбито на восемь смен — в частности, для молодых художников, писателей, музыкантов, преподавателей истории и журналистов.