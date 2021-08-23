Надежда Бабкина провела мастер-класс для челябинских творческих коллективов

Народная артистка России Надежда Бабкина провела мастер-класс для руководителей челябинских творческих коллективов в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает «Вечерний Челябинск».

Отмечается, что мастер-класс певицы, которая также является художественной руководительницей вокального ансамбля «Русская песня», состоялся в Доме культуры имени Колющенко. Бабкина также планирует дать в Челябинской области серию благотворительных концертов.

Как уточняет «Уральский меридиан», организованный Бабкиной фестиваль-марафон «Песни России» объединяет 83 региона России, а первый его концерт состоялся в 2007 году в городе Тейково Ивановской области. В масштабном мероприятии принимают участие танцевальные и хоровые народные коллективы, а также коллективы художественной самодеятельности.

В Челябинской области «Песни России» проходят с 21-го по 29 августа. Помимо Бабкиной, на сценах выступят уфимская этно-рок-группа «Аргымак», исполнительница чукотского горлового пения Олит Тевлянаут, ансамбль казачьей песни «Криница», этнографическая фольклорная студия «Мерема», ансамбль доулистов «Ритмы гор» и ансамбль «Русская песня».