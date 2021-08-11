Артист ансамбля Надежды Бабкиной раскрыл подробности своего задержания полицией

Артист ансамбля Надежды Бабкиной рассказал, что задержание полицией в театре было не первым. Дмитрий Шакин раскрыл подробности своего предыдущего контакта с правоохранительными органами в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам мужчины, несколько дней назад его уже ловили в подмосковном лесу недалеко от Новосходненского шоссе, где танцор тренировался в исполнении акробатических трюков. Тогда Шакина окружили четверо полицейских и стали обвинять в террористической деятельности, отмечая, что «давно его ловят». Артист отбежал от представителей правоохранительных органов, но его повалили на землю, там же оперативники взяли отпечатки пальцев.

«Другой куда-то звонил по телефону или рации, я лишь слышал голос, что он докладывал, что когда они за мной гнались, я что-то выкинул левой рукой в кусты», — подчеркнул Шакин, добавив, что на него также надели две пары наручников, а само задержание происходило без свидетелей.

38-летний артист в страхе решил сбежать от сотрудников правоохранительных органов и добрался до дома, где сам смог снять с себя наручники. В среду, 11 августа, он был пойман уже вторично на рабочем месте. Шакин не стал оказывать сопротивления и добровольно отправился в отдел, где ему рассказали подробности дела. В рамках следственных действий дома у мужчины должны провести обыск, он сразу предупредил полицейских, что хранит шумовой пистолет и перцовый баллончик.

Отмечается, что танцор направил жалобу в прокуратуру на действия полицейских и ждет вызова на очередной допрос. Источник издания также сообщил, что в правоохранительных органах в данный момент проверяют и самих сотрудников, но только за потерю двух пар наручников во время оперативных мероприятий.

Ранее в среду, 11 августа, сообщалось, что артиста ансамбля певицы Надежды Бабкиной задержали прямо в театре «Русская песня» за незаконный оборот оружия. Полиция пришла к Дмитрию Шакину во время репетиции. По доступной информации, танцору грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.