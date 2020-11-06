Бабкина отреагировала на смерть Жванецкого

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина отреагировала на смерть сатирика Михаила Жванецкого. Ее слова передает телеканал «Звезда».

«Это кладезь ума, доброты, понимания, честности. Удивительного человека не стало», — поделилась артистка. Она выразила соболезнования семье сатирика и добавила, что скорбит вместе со всей страной. «Потому что таких нет сегодня, и неизвестно, когда они появятся», — заключила Бабкина.

Артистка также рассказала, что часто посещала торжества и юбилейные программы Жванецкого. По ее мнению, сатирик слушал очень красивую музыку.

Сатирик скончался в возрасте 86 лет. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов, в том числе такие известные как «Авас». Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу «Дежурный по стране». С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.