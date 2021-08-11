Артиста ансамбля Надежды Бабкиной задержали за оборот оружия

Артиста ансамбля певицы Надежды Бабкиной задержали прямо в театре «Русская песня» за незаконный оборот оружия. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Полиция пришла к 38-летнему Дмитрию Шакину во время репетиции. Он не стал оказывать сопротивление и добровольно отправился в отдел. В настоящее время артист находится под подпиской о невыезде. Как рассказал источник издания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За несколько недель до инцидента полиция обнаружила вблизи Новосходненского шоссе вещь, напоминающую пистолет Макарова. Проведенная экспертиза показала, что это действительно оружие. Изучив место и заметив, что серийный номер пистолета был слегка стерт, полицейские решили, что предмет пытались спрятать. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители пришли к выводу, что оружие принадлежит именно Шакину.