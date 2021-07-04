Бабкина раскрыла подробности гостевого брака с молодым мужем

Народная артистка России Надежда Бабкина объяснила, почему она предпочитает жить отдельно от молодого гражданского мужа. Подробности выбора такого формата отношений она раскрыла в программе на НТВ, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По ее словам, она пытается избежать давления на мужчину в отношениях и не хочет контролировать его. «Надо ему немножко давать свободы, понимаете, чтобы он все-таки чувствовал себя таким независимым, таким, знаете, Самсоном», — рассказала Бабкина.

Она добавила, что до сих пор пользуется успехом у мужчин благодаря процедурам омоложения, но не собирается променять своего 41-летнего избранника на кого-то другого.

Возлюбленный певицы Евгений Горшечков живет с ней в гостевом браке. У мужчины есть своя квартира и дом в Подмосковье, при этом их метраж меньше, чем метраж жилья Бабкиной.

Ранее у Бабкиной нашли недвижимость за рубежом. У артистки имеются две квартиры в Болгарии площадью в 79 и 96 «квадратов». Заграничное жилье Бабкиной оценили в 10 миллионов рублей.