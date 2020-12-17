Прилегшую в лифте Бабкину пристыдили

Народную артистку России Надежду Бабкину пристыдили из-за фотографии, на которой она запечатлена лежащей в лифте. Певица выложила снимок в Instagram.

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя», — подписала публикацию Бабкина.

Интернет-пользователям пришлась не по душе легкомысленная поза 70-летней исполнительницы, за что ее раскритиковали в комментариях: «Очень нелепое фото», «Бабушка Надя устала, неудивительно», «Можно было покрасивее сесть, но видимо сильно устала, не до того», «Зачем себя так изматывать, что уже ноги не держат», «Устали сидеть на "Модном приговоре", да в Думе штаны просиживать?».

При этом многие подписчики поддержали звезду и оставили под публикацией немало комплиментов. «Отличное чувство юмора», «Огненная», «Молодец, Надежда! Даже уставшая, можете нас порадовать своим задором», — написали поклонники Бабкиной. Отдельные комментаторы в первую очередь отметили красные носки певицы: «Носки круче всего».

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. 30 апреля певицу выписали.