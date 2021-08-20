На фестивале «Эко-берег» в Ульяновске представят концепцию обустройства Свияги

В Ульяновске стартовал международный архитектурный фестиваль «Эко-берег», который проводится уже в десятый раз. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на мероприятии специалисты представят концепцию благоустройства берега реки Свияги. Кроме того, среди участников проведут фотоконкурс и соревнование по созданию временных береговых сооружений. «Я так думаю, что [проекты] победителя или второго и третьего призеров лягут в основу уже следующей стадии проектирования — обустройства [берега] реки Свияги. Это очень важно, потому что свежие идеи, идеи не ульяновцев лягут в основу будущего проекта», — заявил председатель Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.

По его словам, в этом году на мероприятие пригласили максимальное количество гостей. В «Эко-береге» принимают участие архитекторы из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Чехии, Грузии и Армении.

«Эко-Берег» был основан в 2010 году Союзом московских архитекторов. Его цель — привлечь внимание широкой аудитории и профессионального сообщества к перспективам и инновационным идеям развития прибрежных территорий и созданию комфортной среды жизнедеятельности человека.