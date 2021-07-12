В Бурятии стартовал заплыв в поддержку экологии озера Байкал

В Бурятии стартовал первый международный заплыв Baikal Great Swim в поддержку экологии озера Байкал. Об этом пишет «Байкал-Daily».

Мероприятие прошло в понедельник, 12 июля, в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. В нем приняли участие восемь пловцов из разных стран — спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 120 километров, ориентировочное время ее прохождения — 30 часов. Отмечается, что байкальский маршрут считается одним из самых сложных в мире.

Накануне эстафеты пловцы собрались на тренировку в Листвянке. По словам участников, вода в озере чистая, но очень холодная — около пяти градусов выше нуля. Финишировать спортсмены должны в среду, 13 июля, в Иркутске на пляже Якоби.

Организаторы заплыва отметили, что целью мероприятия является привлечение внимания к экологии озера Байкал.

Ранее в июле россиянин на инвалидной коляске отправился в путешествие на Байкал. Мужчине предстоит преодолеть более тысячи километров в одну сторону. Отмечалось, что россиянин взял с собой только самое необходимое — палатку, спальный мешок, еду и воду.

