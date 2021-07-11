Стилист Сергей Зверев исполнил гимн Бурятии после выдвижения в Госдуму

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев исполнил гимн Бурятии после официально выдвижения в Государственную думу. Соответствующий клип он выложил в своем Instagram-аккаунте.

«Земляки просили меня, чтобы я снял клип на гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил», — подписал он публикацию, заодно поблагодарив всех, кто участвовал в съемках.

В видео также снялся известный в республике композитор Лудуб Очиров, который сделал аранжировку музыки гимна на национальном инструменте — морин хууре. Сам стилист спел гимн в бурятских народных костюмах на фоне природных пейзажей Бурятии.

Ранее в июле сообщалось, что Зверева официально выдвинули кандидатом в Госдуму от Республики Бурятия. Знаменитость будет баллотироваться от партии «Зеленые» на выборах 2021 года.

О своем намерении начать политическую карьеру Сергей Зверев впервые заявил в ноябре 2020 года. Тогда шоумен отметил, что в его социальные сети поступало множество предложений представлять Бурятию в Госдуме. Он также обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.