Сергей Зверев захотел стать депутатом

Стилист, шоумен Сергей Зверев захотел начать политическую карьеру. О своем желании он объявил в публикации в Instagram.

В посте Зверев заявил подписчикам, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Государственной Думы от Бурятии. При этом он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.

Кроме того, в интервью радиостанции «Радио 1» Зверев поблагодарил поклонников за поддержку и доверие. По его словам, в ближайшее время он примет решение о своем выдвижении в депутаты.

Ранее, в марте 2019 года, Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади с протестной акцией против строительства завода на Байкале. На опубликованном в его Instagram-аккаунте фото стилист стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью «Против строительства завода на Байкале».