Сергея Зверева обвинили в похищении бомжа ради его «ресурсов здоровья»

В Москве бездомная женщина обвинила стилиста Сергея Зверева в похищении ее сына. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

55-летняя безработная обратилась в полицию в четверг, 9 апреля, с заявлением о пропаже 27-летнего мужчины по имени Морис. По ее словам, он сел в троллейбус на Калужской площади и уехал в неизвестном направлении. Женщина указала, что самостоятельно пыталась найти сына, но ей это не удалось.

Кроме того, она отметила, что Морис не состоит на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах, а также не имеет прописки и вместе с ней проживает в различных хостелах. «Также заявительница сообщила, что в пропаже сына она винит стилиста Сергея Зверева и некоего бизнесмена, поскольку они, по ее словам, преследуют Мориса и им "важны его ресурсы здоровья"», — добавил собеседник агентства.

Женщина также описала приметы бомжа: она разыскивает высокого молодого человека худощавого телосложения, одетого в синее пальто с капюшоном, рваные джинсы и шапку-ушанку. В настоящий момент дело передано в Следственный комитет России.

Отмечается, что Морис исчез уже не в первый раз: в 2014 году он отправился на фестиваль в Калужскую область, его нашли два месяца спустя.

В марте 2019 года Сергей Зверев вышел на Красную площадь на одиночный пикет, выступая против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале. Позже артисту пришла повестка в полицию, в которой говорилось, что он нарушил «установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». За это ему пришлось заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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