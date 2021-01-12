Стало известно о предпочтении Зверева в выборе партии для карьеры в политике

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев задумался о выборе партии, от которой будет баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. О предпочтениях знаменитости порталу Daily Storm сообщила пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева.

По словам Зверева, он не исключает, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Однако, как стало известно изданию, знаменитость получил предложения от пяти других политических партий. Отмечается, что одна из них — парламентская.

Представитель шоумена не раскрывает предпочтения артиста, однако заявила, что точное решение он объявит не раньше февраля. «Для этого нужно ехать в Москву, где все это будет обсуждаться, потому что предложения пока были по телефону», —заключила Гаушева.

Ранее в январе Сергей Зверев заявил о своем решении баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. По мнению Зверева, в нижней палате парламента необходимо работать знаменитостям, поскольку у нынешних депутатов нет медийности и «добиться им что-то очень сложно».

Впервые о своем желании начать политическую карьеру российский стилист заявил в ноябре 2020 года. Тогда в своем Instagram-аккаунте шоумен рассказал, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии.