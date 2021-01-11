Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев заявил о своем решении баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. Об этом он сообщил в эфире «Радио 1».

По мнению Зверева, в нижней палате парламента необходимо работать знаменитостям, поскольку у нынешних депутатов нет медийности и «добиться им что-то очень сложно». «Медийному человеку намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь и на поддержку. Сейчас как раз время таких креативных, интересных... Людей, которых знает народ», — высказался он.

Стилист намерен продвигать в Госдуме инициативы, направленные на решение туристических и социальных проблем Бурятии. Зверев подчеркнул, что в ходе своей деятельности он планирует привлечь в регион инвесторов и тем самым обеспечить местным жителям лучшие условия жизни.

О своем желании начать политическую карьеру Сергей Зверев впервые заявил в ноябре 2020 года. Тогда в своем Instagram-аккаунте шоумен рассказал, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии. При этом он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.