Участники эко-соревнований «Чистые игры» собрали за час тонну мусора в Казани

Участники экологических соревнований «Субботник party – Чистые игры» за час собрали с пляжа в столице Татарстана тонну мусора. Об этом со ссылкой на председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Минтимера Нугманова сообщает ИА «Татар-информ».

Мероприятие прошло на территории пляжа «Нижнее Заречье» 7 августа. Добровольцы разделились на команды и с помощью мобильного приложения собрали за 60 минут 150 мешков мусора, что составляет одну тонну.

«Региональная общественная организация "Подводный научно-исследовательский отряд" в Татарстане предложила убрать не только территорию пляжа, но и очистить берег реки», — уточнил Нугманов, указав, что в эко-соревновании вызвались поучаствовать около сотни казанцев.

Главный приз по итогам состязаний — полет над городом на самолете — достался команде подросткового клуба «Свои».

Ранее сообщалось, что жители Ханты-Мансийска собрали 50 мешков различного мусора на берегу Иртыша. Отмечалось, что представители молодежи провели четыре субботника на берегу реки, во время которого собрали покрышки, стеклянные бутылки, железные проволоки и другие отходы, представляющие опасность для жителей окружной столицы.