Жители Ханты-Мансийска собрали 50 мешков мусора на берегу Иртыша

Жители Ханты-Мансийска собрали 50 мешков различного мусора на берегу Иртыша. Об этом сообщает портал «Сургут 24».

Согласно материалу, представители молодежи провели четыре субботника на берегу реки, во время которого собрали покрышки, стеклянные бутылки, железные проволоки и другие отходы, представляющие опасность для жителей окружной столицы.

Отмечается, что уборки состоялись в рамках проекта «Югра – курс на безопасность». По информации издания, помимо проведения субботников, жителям столицы округа также рассказывают о том, какую опасность представляет мусор на воде.

«Мы собрали более 50 мешков мусора объемом в 120 литров. Работаем совместно с отделом экологии администрации города. Весь собранный мусор оперативно вывозят», — пояснил руководитель Добровольно-спасательного пожарного формирования Василий Загваздин.

В июне сообщалось, что в России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин. Российское правительство уже подготовило положительный отзыв на данную инициативу. Проект разработан в Мосгордуме и Мособлдуме.