В Дербенте впервые пройдет фестиваль «Кавказ обетованный»

В городе Дербент в Дагестане с 10 по 15 октября состоится первый этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный. Об этом организаторы мероприятия сообщили «Ленте.ру».

Уточняется, что событие нацелено на освещение духовного наследия, традиций и самобытности коренных жителей региона.

Для посетителей фестиваля будут выступать израильские музыканты Перец и Марк Элияху, шведский тромбонист и композитор Элиас Файнгерш, валторнист Аркадий Шилклопер, один из самых известных трубачей в мире Сергей Накарякова, пианист Ури Бренер, джазмен Алекс Ростоцкий, русско-армянская альт-рок-группа «Дети Picasso» во главе с Гаей Арутюнян.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка, посвященная истории еврейской общины в Буйнакске, уличная выставка журналиста и документального фотографа Василия Колотилова, серия бесед с учеными и исследователями, встречи с художниками и музыкантами, мастер-классы по игре на традиционных классических музыкальных инструментах и многое другое.

«Кавказ обетованный» планируют проводить ежегодно, каждый раз делая акцент на одной из культур народов Северного Кавказа. В этом году фестиваль посвятят еврейской культуре и истории горских евреев.

В июне в Республике Дагестан в девятый раз прошел межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья». В рамках программы состоялся мини-парад представителей всех регионов Северного Кавказа. Участие в мероприятии приняли ансамбли из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.