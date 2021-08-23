В Казани впервые покажут пиротехническое музыкальное шоу в День города

В Казани в честь Дня города и Республики Татарстан впервые покажут пиротехническое музыкальное шоу. Об этом рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов, сообщает портал Tat Center.

Отмечается, что 30 августа шоу будет транслироваться сценическими комплексами, которые расположены у Центра семьи «Казан» и около Дворца земледельцев. Услышать музыкальное сопровождение можно будет и на новых участках Кремлевской набережной. Начало мероприятия над акваторией реки Казанки запланировано на 22:00.

Услышать музыкальный фейерверк можно и на радиостанции «Болгар радиосы».

Ранее стало известно, что в Казани бесплатно покажут фильмы местных режиссеров в день Республики Татарстан. Уточняется, что день татарстанского кино, который совпадает с празднованием дня Республики Татарстан, начнется в 16:00 по местному времени в кинотеатре «Мир». Вход на показы кинолент будет бесплатным, однако организаторы предупредили о том, что посадка в залах будет осуществляться с учетом коронавирусных ограничений.