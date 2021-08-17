В Татарстане прошел музыкальный фестиваль «Сайдашстан»

В Верхнеуслонском районе Татарстана прошел традиционный музыкальный фестиваль «Сайдашстан», который был посвящен 100-летию композитора Рустема Яхина и 121-й годовщине со дня рождения одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. Об этом сообщает интернет-газета «Реальное время».

Мероприятие состоялось в Верхнеуслонском районе. В прошлом году фестиваль, который впервые был организован в 2000 году, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Народный артист Республики Татарстан Искандер Биктагиров назвал «Сайдашстан» «шикарным событием для души, культуры и уровня народа». Артист Фанис Зиганшин заявил, что в этом году на фестивале происходил диалог романсов с народными песнями.

Отмечается, что из-за дождливой погоды пришлось отказаться от программы с оркестром, которая была запланирована. В дальнейшем фестиваль хотят расширить, превратив его в мероприятие для молодых композиторов. Возможно, что на него будут приглашать артистов из других регионов.

