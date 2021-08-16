В Татарстане учредили новый денежный грант для вузов

Правительство Татарстана учредило новый грант для организаций высшего образования. Об этом сообщает портал «Татар Информ».

По информации издания, вузы получат право выиграть денежный грант, размер которого составляет более 23 миллионов рублей. Отмечается, что претендовать на него смогут только учебные заведения, работающие с дошкольниками с расстройствами аутистического спектра.

Отмечается, что данный грант будет выплачиваться один раз в год. Контролировать исполнение постановления правительства поручено Министерству образования и науки Татарстана. Получатели гранта будут определяться по итогам отбора, проведенного республиканским ведомством.

Ранее стало известно, что ученые Казанского государственного энергетического университета создадут мобильные зарядки для электротранспорта. Комплексы с интегрированной системой накопления электроэнергии можно будет перемещать на любые расстояния с помощью контейнеров на колесах.

