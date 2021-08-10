Рыбак показал редкий улов в Астраханской области

Житель Астраханской области показал редкий улов и удивил пользователей сети. На соответствующие пост и комментарии обратили внимание на портале KaspyiInfo.

На размещенном кадре мужчина в панаме позирует в лодке с крупным зеркальным карпом в руках. Отмечается, что ему удалось поймать редко встречающуюся рыбу в селе Житное Икрянинского района. Публикацию рыбака в социальной сети «Вконтакте» просмотрели больше пяти тысяч человек.

Согласно материалу, зеркальные карпы, обитающие в естественных водоемах, относительно редко попадаются в астраханских реках. Данный вид рыб отличается от других большими чешуйками, которые позволяют легче ее чистить. «Зеркальный карп — это редкость, их очень мало осталось», — написал один из участников сообщества в комментариях.

В июле сотрудники Астраханского государственного университета изобрели приложение-помощник для рыбаков. Известно, что пользователю программы достаточно сделать фотографию рыбы, чтобы подробнее почитать о особенностях, месте обитания, а также узнать, съедобна она или нет.