В Астрахани изобрели приложение-помощник для рыбаков

Сотрудники Астраханского государственного университета изобрели мобильное приложение-помощник, которое позволит больше узнать о водных обитателях региона. Об этом сообщает региональный портал «Пункт А».

Программа будет работать с помощью искусственного интеллекта — сделав фотографию рыбы, пользователь сможет подробнее почитать о ее особенностях, месте обитания, а также узнать, съедобна она или нет.

Отмечается, что разработка будет полезна для рыбаков — приложение подскажет, стоит ли вылавливать рыбу в данный период времени.

Над улучшением изобретения также работают сотрудники биосферного заповедника — они собирают базу фотографий различных рыб, а специалисты с биологического факультета АГУ дополняют ее научной информацией.

Ранее в июле ставропольские ученые создали робота-медбрата для помощи врачам, борющимся с коронавирусом. Роботизированного ассистента назвали «РоМА» — у него есть веб-камера, датчики и программное управление, благодаря которому его перемещениями можно управлять дистанционно. Пока что он умеет подавать людям конфеты, однако скоро научится приносить нужные медикаменты.