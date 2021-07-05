Наука и техника
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах против его брата
Врач показал способ узнать степень обезвоживания организма по костяшкам пальцев
Жители Молдавии ответили на вопрос о вступлении страны в НАТО
Еврокомиссия пообещала ответить на новый российский закон об игристых винах
МВД раскрыло новую схему хищения денег со счетов россиян
В Москве заметили «очень странные лавочки» 
В российском регионе массово погибла рыба
Стало известно о состоянии Папы Римского после операции
Новости партнеров
Прослушать новость

Создан летающий смартфон

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Vivo изобрела смартфон со встроенным дроном. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в декабре, однако заявку опубликовали лишь в июле. Согласно документу, смартфон имеет нишу в нижней части корпуса, в которой находится компактный дрон. Устройство состоит из четырех пропеллеров, отдельного аккумулятора, двух камер, трех инфракрасных датчиков приближения. Квадрокоптер передает данные на телефон посредством Wi-Fi и Bluetooth.

По описанию патента, созданное устройство предназначено для записи фото и видео с высоты. Предполагается, что пользователь будет выпускать квадрокоптер наружу и с его помощью производить аэрофотосъемку. Летающий девайс получил две камеры, однако в определенной комплектации дрон имеет четыре камеры.

Журналисты издания скептически отнеслись к изобретению подобного вида. По словам специалистов, квадрокоптер имеет слишком компактные габариты и небольшой вес, поэтому из-за сильного ветра его эксплуатация на большой высоте будет затруднительна. При этом неизвестно, будут ли Vivo как-то развивать свою разработку.

В конце июня в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) обнаружили патент Samsung на смартфон, верхняя часть гибкого экрана которого отсоединяется от корпуса. Таким образом, гибридное устройство может служить одновременно телефоном и фитнес-трекером.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Vivo ontwikkelt smartphone met camera drone
Xiaomi изобрела смартфон с вращающейся камерой
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Xiaomi изобрела безрамочный смартфон в стиле iPhone
Xiaomi изобрела смартфон со «скрытой камерой»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0230 мая
Жертва давки на Ходынском поле

«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».

Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
19:2630 июня

Первый междугородний полет летающего автомобиля попал на видео

19:2030 июня

В США рассказали о «пробивающем дыру» в российском корабле F-35B

18:4630 июня

Предсказано исчезновение «Титаника»

Наука и техника00:0128 мая

«Дни советской власти сочтены».

Почему Ленин отказался от военного коммунизма и вернул в СССР капитализм
18:4630 июня

Раскрыта стоимость спутникового интернета Илона Маска

18:0830 июня

Швейцария купит у США 36 истребителей F-35A

17:2230 июня

«Роскосмос» допустил сближение «Прогресса МС-17» с фрагментом Falcon 9

Наука и техника00:0122 мая

«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»

Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
16:0830 июня

Загадочная комета выделила необычное количество спирта рядом с Землей

03:2930 июня

Запущенный с Байконура «Прогресс МС-17» вывели на орбиту

15:0530 июня

Samsung создала смартфон-браслет

Россия
Биолог назвала причину мутации коронавируса
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины:
наводнение в Сочи глазами очевидцев
Части российских регионов предрекли сочинские ливни
«“Новые люди” ничего не боятся»
О третьем съезде партии
Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Кремль ответил на вопрос о сотрудничестве с США после атак хакеров на Kaseya
Все материалы
Мир
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео
Девушка посоветовала брату физическое упражнение и превратила его в «монстра»
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
«Гангстер и алкоголик»
 
Девушка объявила друзьям о беременности и попала в неудобную ситуацию
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей
Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов
Названа смертельная опасность чипсов
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
В России запатентовали новый вездеход в стиле «Шерпа»
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
У российской Skoda Octavia появилась новая базовая версия
E-Legend EL1 — современная интерпретация раллийного Audi Quattro
Электрокар с тремя моторами напомнит о легенде 80-х
Genesis показал «оспортивленный» G80 Sport
Видео: зомби по имени Мерс
Блогеры вернули к жизни грязнейший Mercedes в России — он врос в землю и в нем завелись осы
В России начали продавать кросс-версию компактвэна Volkswagen
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Два памятника Якутии вошли в список лучших в России
Байкеры привезли мощи Александра Невского в район ЕАО
Московский блогер побывал в Омске и поделился впечатлениями
На Ямале создадут полигон водородной энергетики
110-летие объединения «Бубновый валет» отметят спецпроектом о русском авангарде
В Ленинградской области заметили отдыхающего под солнцем верблюда
В Калмыкии восстановили популяцию краснокнижных сайгаков
Все материалы