Наука и техника
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о передаче власти и преемнике
Путин ответил на вопрос «кому подчиняется президент?»
Путин ответил на вопрос о связи льготной ипотеки и роста цен на жилье
Из московских ларьков исчезли радужные поп-иты 
Путин прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы
Топ под футболкой украинского футболиста во время матча удивил болельщиков
Путин объяснил завышенные цены на российских курортах
Звезду сериала «Клава, давай!» арестовали за нападение на любовника
Путин ответил на вопрос об отравлении россиян грязным воздухом
Появились подробности об угрозах жене задавшего вопрос Путину россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Samsung создала смартфон-браслет

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Samsung может работать над гибридным устройством, объединяющим смартфон и смарт-часы. Об этом сообщает издание 91mobiles.

Журналисты обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) патент компании на смартфон, верхняя часть гибкого экрана которого отсоединяется от корпуса. Таким образом, ее можно будет обернуть вокруг запястья и использовать как умные часы.

Авторы предположили, что в собранном состоянии верхний сегмент телефона отображает справочную информацию и заряжается от аккумулятора смартфона. Вероятнее всего, браслет сможет делиться данными с устройством посредством Bluetooth. В материале говорится, что созданный инженерами компании девайс по устройству напоминает стилус S-Pen, который взаимодействует со смартфонами серии Galaxy Note и заряжается, находясь в специальной нише корпуса телефона.

Патент Samsung был опубликован в июне, хотя компания подала его еще в 2018 году. В связи с этим журналисты полагают, что шансы на выпуск гибридного гаджета невелики.

Ранее журналисты обнаружили в базах патентных ведомств заявку на регистрацию нового товарного знака Armor Frame («Бронированная рама») от Samsung. Специалисты предположили, что корейская компания зарегистрировала под таким названием специальный усиленный корпус для будущих смартфонов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Samsung patent shows smartphone with detachable display that can be worn like smartwatch
Samsung изобрела бронированный смартфон
Samsung изобрела камеру для смартфонов на 600 мегапикселей
Samsung изобрела смартфон с «бесконечным» экраном
Samsung создала дисплей с рекордным разрешением
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 2 мая

Порочный круг.

Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
09:3426 июня

На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»

08:0826 июня

Конструктор назвал американский аналог российского «Подсолнуха»

07:3226 июня

Китайские ученые заявили об обнаружении древнего «человека-дракона»

Наука и техника00:0425 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
04:2226 июня

Российские военные корабли проведут учения рядом с британским авианосцем

02:0126 июня

Украинский самолет снес забор в аэропорту Великобритании

09:50 9 июня

В США рассказали об отключавших ядерные объекты НЛО

Наука и техника12:2111 мая

Разница поколений.

Huawei выпустила новое поколение ноутбуков с процессорами Intel. Сколько они стоят?
00:2026 июня

Диетолог назвал пять простых способов улучшить здоровье с помощью куркумы

23:4925 июня

Российский «Союз» вывел на орбиту спутник для Минобороны

20:5825 июня

Ученые признали удивительно высокую приспособленность коронавируса к человеку

Россия
«Ситуация очень тяжелая»
Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?
«Здесь собирались простые москвичи и люди в бриллиантах»
 
«Просто жесть!»
 
«С домов срывало крыши»
 
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Назван срок появления в России цифрового рубля
Летняя экономия.
О российской Системе быстрых платежей
Российский мегапроект столкнулся с трудностями
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
МТС запустила новое приложение для любителей фитнеса
Горный провал.
Кто разрушает редкоземельную отрасль России
Китайские майнеры начали бегство в Россию и США
Все материалы
Силовые структуры
Надругавшегося над трупом убийцу нашли через десять лет после преступления
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Задержан задушивший 13-летнюю школьницу россиянин
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудника российской колонии задержали за побег заключенного
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
В Москве китайца отказались арестовывать за торговлю детьми
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач предупредил о неприятных последствиях популярного лайфхака из TikTok
«Гангстер и алкоголик»
 
Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Доктор Мясников оценил вероятность умереть от рака
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Названы опасности популярных сайтов знакомств
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Нападение 30 китов-убийц на яхту сняли на видео
Поросенок-слон с двумя глазами в одной глазнице родился на филиппинской ферме
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Спасенная из пасти крокодила девушка подробно рассказала о страшной встрече
«Менса» из «Симпсонов»Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий.
Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?
Мужчина отменил свадьбу из-за неправильного карри и тут же женился на другой
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Все материалы
У нового Geely Atlas Pro появится доступная версия в России
Турбомотор и вариатор: тестируем самый дорогой Renault Duster
Бесступенчатая трансмиссия и турбонаддув? Почему бы и нет!
Представлен самый быстрый Porsche Cayenne
Как правильно обращаться с лебедкой
И на что Defender способен на бездорожье — со штатной лебедкой или без неё
Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России
Ездим на новом Hyundai Tucson с космическим дизайном
Новые моторы, управление со смартфона и сенсоры
У российского Skoda Rapid появилась «спортивная» спецверсия
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Татарстане пройдет фестиваль уличных театров
Фильм якутского режиссера представит Россию на международном кинофестивале
В Северной Осетии наградили рекордсменов-долгожителей
В Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль «Перекресток культур»
Фильм о музее «Кижи» победил на Шанхайском международном кинофестивале
100-летний дагестанец вылечился от COVID-19
В Санкт-Петербурге появится Набоковский кабинет
Все материалы