Samsung создала смартфон-браслет

Samsung может работать над гибридным устройством, объединяющим смартфон и смарт-часы. Об этом сообщает издание 91mobiles.

Журналисты обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) патент компании на смартфон, верхняя часть гибкого экрана которого отсоединяется от корпуса. Таким образом, ее можно будет обернуть вокруг запястья и использовать как умные часы.

Авторы предположили, что в собранном состоянии верхний сегмент телефона отображает справочную информацию и заряжается от аккумулятора смартфона. Вероятнее всего, браслет сможет делиться данными с устройством посредством Bluetooth. В материале говорится, что созданный инженерами компании девайс по устройству напоминает стилус S-Pen, который взаимодействует со смартфонами серии Galaxy Note и заряжается, находясь в специальной нише корпуса телефона.

Патент Samsung был опубликован в июне, хотя компания подала его еще в 2018 году. В связи с этим журналисты полагают, что шансы на выпуск гибридного гаджета невелики.

Ранее журналисты обнаружили в базах патентных ведомств заявку на регистрацию нового товарного знака Armor Frame («Бронированная рама») от Samsung. Специалисты предположили, что корейская компания зарегистрировала под таким названием специальный усиленный корпус для будущих смартфонов.