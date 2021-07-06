Российские студенты создали робота-огородника

Учащиеся Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) изобрели робота-огородника, который умеет сажать, поливать и полоть. Об этом сообщается на сайте вуза.

Созданный студентами факультета прикладной математики и информатики фермер-бот полностью собран из российских комплектующих. Он передвигается на колесиках по бортикам грядки, пока исполнительный механизм делает остальную работу.

Движениями робота управляет специальный контроллер. Он собирает информацию с сенсоров и камер и отправляет ее в облако. На основе этих данных формируются задания бота.

Робот может работать на воздухе и в помещении. Установленный студентами контроллер способен управлять сразу восьмью роботами.

Кроме того, к роботу-огороднику можно подключить осветительные приборы, индикаторы дождя и инструменты для борьбы с вредителями.

«Если говорить о практическом применении, то даже в нынешней комплектации устройство может быть полезно аграриям для рассады и селекционной работы, в наших планах — предлагать его для начала коллегам из Аграрного университета», — заявил руководитель проекта Алексей Цыгулин.

Ранее сотрудники Астраханского государственного университета изобрели мобильное приложение-помощник, которое позволит больше узнать о водных обитателях региона. Программа будет работать с помощью искусственного интеллекта — сделав фотографию рыбы, пользователь сможет подробнее почитать о ее особенностях, месте обитания, а также узнать, съедобна она или нет.