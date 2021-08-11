Казанские ученые создадут мобильные зарядки для электротранспорта

Ученые Казанского государственного энергетического университета разрабатывают мобильные зарядные комплексы для электромобилей. Об этом сообщает портал «Татар Информ».

По информации издания, к концу 2021 года научные сотрудники кафедры электроснабжения промышленных предприятий создадут мобильные зарядки с интегрированной системой накопления электроэнергии. Такие комплексы можно перемещать на любые расстояния с помощью контейнеров на колесах.

Отмечается, что устройства позволят заряжать электротранспорт всего за 20-30 минут в любом месте. Один из авторов проекта Альфред Сафин добавил, что такие комплексы также будут иметь возможность заряжать электромобили беспроводным способом.

Кроме того, согласно материалу, изготовленные зарядные комплексы можно будет использовать для зарядки электросамокатов, электровелосипедов и электроснабжения уличных мероприятий.

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