Команда художников со всей России приехала на пленэр в Татарстан

Художники со всей России приехали в село Красный Бор Агрызского района Татарстана, чтобы запечатлеть живописные виды. Об этом порталу «Татар Информ» рассказал первый заместитель председателя республиканского Союза художников Мударис Мингазов.

«Команда у нас многонациональная, тем более в Татарстане объявлен Год родных языков и народного единства», — подчеркнул он, описывая гостей.

Беседуя с журналистами портала, один из 25 приехавших в республику художников выразил восхищение красотой местной природы. «Здесь удивительно красивые места, где Иж впадает в Каму. <...> Здесь необыкновенные ландшафты, первый раз такие вижу — и косогорья, и обрывы, и впадины», — отметил он, добавив, что работать приходится при 36-градусной жаре.

По словам собеседника «Татар Информа», работа над этюдами начинается в четыре утра. Художники также стараются запечатлеть закаты и лунные ночи. Указывается, что к настоящему моменту живописцам удалось создать больше 30 картин, а также провести несколько мастер-классов для местных жителей. В будущем их работы представят на специальной выставке, а затем — передадут дому-музею Мухамеджана Ахмеджанова в Иж-Бобье.

Ранее сообщалось, что в Смоленске открылась выставка репродукций фонда Русского музея. Экспозицию под названием «Времена года» расположили в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Отмечается, что ее собрали из репродукций произведений 26 русских художников, таких как Иван Шишкин, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Константин Коровин, Василий Поленов и Константин Юон, а также Федор Васильев, Сергей Виноградов и Абрам Архипов.