В Смоленске открылась выставка репродукций фонда Русского музея. Об этом сообщает «ГТРК Смоленск».

Экспозицию под названием «Времена года» расположили в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Отмечается, что ее собрали из репродукций произведений 26 русских художников, таких как Иван Шишкин, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Константин Коровин, Василий Поленов и Константин Юон, а также Федор Васильев, Сергей Виноградов и Абрам Архипов.

Большая часть представленных картин относится к жанру пейзаж. «Выставка – прекрасная возможность увидеть репродукции известных художников и еще раз восхититься уникальным многообразием красоты русской природы», — подчеркнула сотрудница музея Ольга Егоренко.

Ранее в августе в Смоленске появилось новое арт-пространство в виде вымышленной станции метро «Молоховские ворота». Местные активисты разрисовали городской тоннель — теперь на стенах можно увидеть изображения символов города: птицы Гамаюн, бронзового оленя из сада Блонье и Успенского собора.