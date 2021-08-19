В Смоленске пройдет всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс»

Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» пройдет в Смоленске в очном формате с 25 по 29 сентября. Об этом заявил губернатор области Алексей Островский на своей странице «ВКонтакте».

В этом году фестиваль посвящен 78-летию со дня освобождения Смоленска от фашисткой армии. На мероприятии проведут творческие встречи со звездами советского и российского кинематографа.

Фестиваль проводится ежегодно в Смоленской области с 2008 года. За это время были заложены именные «звезды» ряда выдающихся киномастеров — Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Василия Ланового и других.

Всего за время существования «Золотой Феникс» посетили 140 тысяч зрителей, а на площадках показали свыше 350 кинокартин.

Отмечается, что даты проведения фестиваля пришлось перенести на три недели позже из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее в августе в Смоленске появилось новое арт-пространство в виде вымышленной станции метро «Молоховские ворота». Местные активисты разрисовали городской тоннель — теперь на стенах можно увидеть изображения символов города: птицы Гамаюн, бронзового оленя из сада Блонье и Успенского собора.